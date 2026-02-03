Antalya'daki feci otobüs kazasında kahreden detay!

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden kişilerden Manavgat ilçesinde bir turistik otelde eğlence müdürü olan Aslı Çevik ile Resmiye Göktepe’nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Eskişehir’e getirildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER!

Aslı Çevik için Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi’ndeki Ömer Ağa Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesinin yanı sıra Aslı Çevik’in arkadaşları katıldı. Çevik, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Antalya’daki facia kazada ölü sayısı 10’a çıktı

Rezmiye Göktepe’nin cenaze namazı ise 100’üncü Yıl Camisi’nde kılındı. Cenazeye yakınlarının katıldığı Göktepe, Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

YÜREK YAKAN DETAY ORTAYA ÇIKTI!

Yaşanan kazaya ilişkin kahreden bir detay ortaya çıkarken Aslı Çevik’in ailesini ziyaret etmek için kente geldiği, bir süre sonra da geri dönmek için Antalya’ya otobüs bileti aldığı fakat otobüs seferini kaçırdığı için bir gün sonraki sefere bilet alıp kaza yapan araca bindiği öğrenildi.