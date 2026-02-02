Antalya’daki facia kazada ölü sayısı 10’a çıktı

Antalya’daki facia kazada ölü sayısı 10’a çıktı
Yayınlanma:
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi, 20 kişi ise yaralandı.

Antalya'da Tekirdağ'dan gelen bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesiyle meydana gelen faciada can kaybı sayısı arttı. Hastanede tedavi gören iki yaralının daha kurtarılamaması sonucu ölü sayısı 10'a ulaştı.

OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak bariyerlere çarptı ve şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Son dakika | Antalya’dan bir kara haber daha: Kafa kafaya çarpışan araçta 7 ölü 5 yaralıSon dakika | Antalya’dan bir kara haber daha: Kafa kafaya çarpışan araçta 7 ölü 5 yaralı

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. Şahin, ilk belirlemelere göre 8 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 22 kişinin yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını bildirmişti.

Son dakika | Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı varSon dakika | Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var

CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

Yaralılardan otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın ve bir yolcunun daha tedavileri sırasında hayatını kaybetmesiyle, kazada ölenlerin sayısı 10'a çıktı. Yaralı sayısı ise 20 olarak güncellendi. Kazanın nedeniyle ilgili teknik soruşturma devam ediyor.

Kaynak:AA

