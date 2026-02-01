Son dakika | Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Tekirdağ'dan Antalya'ya giden 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrildi. Çok sayıdaki yaralı yolcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti 26 kişi yaralandı.

Tekirdağ'dan Antalya'ya giden Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü devrildi. Döşemealtı mevkiinde Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayan otobüste çok sayıda yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan yolculara müdahale etti.

8 ÖLÜ 26 YARALI!

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti 26 kişi yaralandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Antalya Valisi Hulusi Şahin: Otobüs kazasında ilk belirlemelere göre, 8 vatandaşımız vefat etti 26 vatandaşımız yaralı.

OTOBÜSTE 34 YOLCU VARDI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, katliam gibi kazanın ardından olay yerine İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu ile beraber geldi. Kazaya dair bilgiler veren Şahin şöyle konuştu:

Dün akşam Tekirdağ'dan çıkan yolcu otobüsü bugün saat 10.20 sıralarında Antalya Döşemealtı ilçemiz Kömürler kavşağında, Kuzey Çevreyolu'nda gördüğünüz gibi bu çok seviyeli bir kavşak. Bu kavşaktan dönemeç alamıyor, viraj alamıyor ve şarampole devriliyor. Maalesef 8 vatandaşımız vefat etti, 26 vatandaşımız yaralı. Yaralılarımız şu anda çevre hastaneleri başta Şehir Hastanesi olmak üzere kaldırıldılar, tedavileri başladı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

AĞIR YARALILAR VAR

Olay yerine gelen vali, kazada yaralananlar arasında durumu ağır olanlarında da olduğunu. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin de gün içerisinde açıklanacağını belirtti.

  • Yaralılar; ağır olanlar da var, hafif olanlar da var. Şu anda çok yeni olay, yaklaşık bir saat kadar önce oldu. Birazdan hastaneye geçip onların da durumları hakkında bilgi alacağız.

(Hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında sorulan soruya verilen yanıt)

  • Şu anda çalışıyoruz. Bunları açıklayacağız, gün içerisinde açıklayacağız. Evet, başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin. Milletimize geçmiş olsun dileklerimi ben de buradan aracılığınızla iletiyorum. Çok teşekkürler, sağ olun.

