Son dakika | Antalya’dan bir kara haber daha: Kafa kafaya çarpışan araçta 7 ölü 5 yaralı

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

VİRAJI ALAMAYARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Şahin, "Kazada maalesef 8 vatandaşımızı kaybettik, 26 vatandaşımız yaralı. Yaralılardan durumu ağır olanlar da var. Yaralılar, başta şehir hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı." dedi.

ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Antalya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 9 oldu, 25 de yaralımız var" dedi.

ANTALYA'DAN BİR KARA HABER DAHA

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda, Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 2’si, Isparta’daki hastanelere sevk edildi.

FECİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan 1’i doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya ve Burdur'daki kazalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Antalya ve Burdur’da meydana gelen trafik kazaları içimizi yaktı. Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Burdur’un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde iki otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazası sonucu 7 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Yaralı 5 vatandaşımız ise çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kaza sonrası bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış, arama-kurtarma, sağlık ve trafik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmüştür. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.