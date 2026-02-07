Avukat Naim Eminoğlu tahliye edildi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, avukat Naim Eminoğlu'nun tahliye edildiğini duyurdu.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tutuklu avukat Naim Eminoğlu’nun tahliye edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada "Şube yöneticimiz Av. Naim Eminoğlu, bugün yapılan tutukluluk incelemesi sonrası tahliye edildi. Mesleğimizi hedef alan saldırılara karşı tüm meslektaşlarımız özgür olana dek mücadeleye devam edeceğiz!" denildi.

Son dakika | ÇHD duruşması ertelendiSon dakika | ÇHD duruşması ertelendi

NE OLMUŞTU?

Avukat Naim Eminoğlu, düzenlenen basın toplantısında henüz tartışma aşamasında aşamasında olan 11. Yargı Paketinin 6 Şubat depremi davalarında sorumlu olarak yargılananları kapsamaması gerektiğini söylemiş, "Asrın felaketi diyorlar, asrın katliamı bu'' ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerinden bir kaç gün sonra gözaltına alınan Eminoğlu, 11 Aralık'ta "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü"ne üye olma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

