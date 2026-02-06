Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti

Geçen yıl 'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen İlk 10 Şehri' listesine giren ve 'Dünyanın En İyi 10 Destinasyonu' arasında gösterilen Antalya, 2026 yılına da rekorla başladı. Yılın ilk ayında 234 bin 37 turist ağırlayan Antalya, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaştı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre; 2025 yılında Antalya'ya 17 milyon 122 bin 548'i Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına direkt yurt dışı uçuşlar, 448 bin 607'si diğer havalimanlarından transfer olmak üzere, toplam 17 milyon 571 bin 155 turist geldi.

Bu sayıyla tüm zamanların rekorunun kırıldığı 2025'te, bir önceki yıla göre direkt uçuşlarda yüzde 1,7, transfer yolcularda ise yüzde 27 artış yaşandı.

antalya-turizmi-4.jpg

Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından elde edilen verilere göre; 2026 yılının ilk ayında Antalya'nın turizm tarihinde yeni bir rekor kırıldı.

2026 Ocak ayında kente; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3'lük artışla hava yoluyla 234 bin 37 turist geldi.

antalya-turizmi-9.jpg

Şanlıurfa'ya akın ettiler: Hafta sonu daha da akın edeceklerŞanlıurfa'ya akın ettiler: Hafta sonu daha da akın edecekler

Bu sayı, tüm zamanların en yüksek ocak ayı turist rakamı olarak kayıtlara geçti. 2025 yılı Ocak ayında 231 bin, 2024'te 229 bin, 2023'te 220 bin, 2022'de ise 138 bin turist sayılarına ulaşılmıştı.

antalya-turizmi-8.jpg

GURBETÇİLER İLK SIRADA

Milliyetlere göre dağılıma bakıldığında ocak ayında gelen ziyaretçilerin 166 bini yabancı, 67 bini ise yurt dışındaki vatandaş ziyaretçilerden oluştu. Milliyetlere göre dağılımda yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçiler, tüm ülkeleri geride bıraktı.

RUSLAR VE ALMANLAR AKIN ETTİ

Antalya turizmindeki en önemli iki ana pazardan Rusya, yabancı ülkeler sıralamasında ocak ayında da en çok turistin geldiği ülke oldu. Rusya'dan yüzde 9'u aşkın artışla 47 bin kişi geldi.

İkinci sıradaki Almanya'dan yüzde 3,5'lik düşüşle 38 bine yakın turist geldi. Rus turistler toplamda yüzde 28, Almanlar ise yüzde 22 paya sahip oldu.

antalya-turizmi-7.jpg

YENİ İKİ ANA PAZAR

Rusya ve Almanya'nın ardından son yıllarda 1 ve 1,5 milyon turist sayılarının aşıldığı İngiltere ve Polonya, 2026'nın Ocak ayında da ilk 4 arasında yer aldı. Üçüncü İngiltere'den yüzde 11 düşüşle 16 bin 230, dördüncü Polonya'dan ise yüzde 13 artışla 11 bin 335 ziyaretçi geldi.

antalya-turizmi-6.jpg

EN ÇOK TURİST GELEN DİĞER ÜLKELER

Ukrayna yüzde 4,5 artışla 6 bin 147 kişi. Kazakistan yüzde 7 düşüşle 4 bin 658 kişi. Hollanda yüzde 6 düşüşle 3 bin 145 kişi. Kırgızistan yüzde 4 düşüşle 2 bin 452 kişi. Avusturya yüzde 4 artışla 2 bin 386 kişi. Belçika 1916 kişi, İsviçre 1895 kişi, Azerbaycan 1774 kişi, İsveç 1678 kişi, Romanya 1661 kişi, Fransa 1498 kişi, Özbekistan 1438 kişi, Danimarka 1298 kişi, KKTC 1223 kişi, Ürdün 1188 kişi, Finlandiya 1153 kişi, Çek Cumhuriyeti 1066 kişi.

