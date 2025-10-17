Şanlıurfa'ya akın ettiler: Hafta sonu daha da akın edecekler
Türkiye'nin en büyük yöresel ürünler fuarı 10 Ekim'de Şanlıurfa'da kapılarını açmıştı.
Şanlıurfa Fuar Merkezi'ndeki 15. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya, El Sanatları ve Giyim Fuarı'na 81 ilden 300 firma katılıyor.
Urfanatik'teki habere göre fuar açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor.
Türkiye'nin çeşitli illerinden akın akın Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, fuarı dolduruyor. Her gün binlerce kişi fuarın kapısından içeri giriyor.
HAFTA SONU REKOR BEKLENİYOR
Her gün sabah saat 10.00'da kapılarını açan fuar, 22.00'ye kadar ziyaret edilebiliyor.
Hafta sonunda fuarda ziyaretçi rekoru beklendiği ifade ediliyor.
Fuarın Şanlıurfa'nın turizm ve yerel ticaretine canlılık getirdiği belirtiliyor.
Türkiye’nin kültürel zenginliğini yansıtan fuarın, kapanış gününe kadar kent ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmesi bekleniyor.