Şanlıurfa'ya akın ettiler: Hafta sonu daha da akın edecekler

Şanlıurfa'ya akın ettiler: Hafta sonu daha da akın edecekler
Yayınlanma:
Şanlıurfa 10 Ekim'den bu yana akın akın gelen ziyaretçilerle doldu taştı. Hafta sonu daha da akın edecekler. Rekor bekleniyor.

Türkiye'nin en büyük yöresel ürünler fuarı 10 Ekim'de Şanlıurfa'da kapılarını açmıştı.

Şanlıurfa Fuar Merkezi'ndeki 15. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya, El Sanatları ve Giyim Fuarı'na 81 ilden 300 firma katılıyor.

Urfanatik'teki habere göre fuar açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor.

whatsapp-image-2025-10-17-at-13-15-33.jpeg

Türkiye'nin çeşitli illerinden akın akın Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, fuarı dolduruyor. Her gün binlerce kişi fuarın kapısından içeri giriyor.

HAFTA SONU REKOR BEKLENİYOR

Her gün sabah saat 10.00'da kapılarını açan fuar, 22.00'ye kadar ziyaret edilebiliyor.

Hafta sonunda fuarda ziyaretçi rekoru beklendiği ifade ediliyor.

Vali Şanlıurfa'daki yasakları açıkladı: "Genel emir" diyerek anlattıVali Şanlıurfa'daki yasakları açıkladı: "Genel emir" diyerek anlattı

Fuarın Şanlıurfa'nın turizm ve yerel ticaretine canlılık getirdiği belirtiliyor.

Türkiye’nin kültürel zenginliğini yansıtan fuarın, kapanış gününe kadar kent ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Ekonomi
Düşük emekli maaşının çözümünü açıkladı
Düşük emekli maaşının çözümünü açıkladı
Mango'nun patronunu oğlu mu öldürdü?
Mango'nun patronunu oğlu mu öldürdü?