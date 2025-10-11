Vali Şanlıurfa'daki yasakları açıkladı: "Genel emir" diyerek anlattı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelinde yapılacak pamuk hasadı öncesi "Genel emir" yayımlandı.

Valiliğin kararını sosyal medya hesabından paylaşan Şıldak, "Şanlıurfa’nın en önemli tarım ürünlerinden biri olan pamuğun hasat döneminin başlamasıyla birlikte “Pamuk hasadı ile devamındaki işleme süreçlerinde verim ve kalitenin korunması, üreticilerin gelir kaybının önlenmesi amacıyla” Valiliğimiz tarafından Genel Emir yayınlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Urfanatik'teki habere göre; Çiftçilere yapılan uyarılar şöyle:

- Pamuğun toplanması, taşınması ve depolanması aşamalarında kullanılan çuval, iplik, önlük ve benzeri malzemenin naylon içerikli olmaması, Pamuk toplama makinalarını kullanacak kişilerin (G) Sınıfı Sürücü Belgesi veya Pamuk Toplama Makinası Operatör Belgesi sahibi olması, Hasatta ürün kayıp oranının %4’ü geçmemesi, Hasat sırasında nem oranının %13’ü geçmemesi, Saat 21:00 ile 09:00 arasında toplama yapılmaması,

SÜREKLİ DENETİM YAPILACAK

- Çırçır ve prese fabrikalarında pamukların açıkta bırakılmaması, kapalı ve rutubetsiz yerlerde muhafaza edilmesi, gruplara ve tiplere ayırmadan depolara konulmaması, İşleme ve iplik imalatı sırasında oluşan pamuk lifi döküntüleri, linter pamukları ve pamuk gruplarının birbirine karıştırılmaması. Pamuğun içinde yabancı maddelerin bulunmaması, Balyaların sarılmasında temiz ve sağlam dokuma veya örme %100 pamuklu bez kullanılması, Balyaları sarmada kullanılan demir çember ve çelik telin yeni, sağlam, paslanmaya dayanıklı ve yeterli mukavemete sahip olması gerekmektedir.

- Hasat sezonu süresince, tarım arazilerinde ve işleme tesislerinde yetkili personel tarafından sürekli olarak denetim gerçekleştirilecektir. Valilik Emrinde belirtilen kurallara aykırı davrananlar hakkında idari yaptırım uygulanacak, gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

- Denetimlerin gerçekleştirilmesi ve idari yaptırımların uygulanması konusunda; Kaymakamlıklar, İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Jandarma Komutanlıkları, Ticaret Denetmenleri ile Ziraat Odaları görevli ve sorumludur. İlimizde pamuk hasat sezonunda uygulanması gereken kurallara bütün üreticiler ve işletmelerin riayet etmesi büyük önem taşımaktadır. Pamuk Üreticileri, İşletmeler ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.