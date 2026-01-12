Mansur Yavaş'tan referandum kararı

Büyükşehirlerin en büyük sorunlarından birisi olan trafik problemi son dönemde Ankara'da patlak verdi. Zamanında verilen imar izinleri ve çarpık kentleşme ve plansız yapılaşma ile beraber nüfusun artması ve araç sayısının fazla olması trafik sorununu da beraberinde getirdi.

TRAFİK SORUNUNUN NEDENLERİNİ ANLATTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın 23. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Yavaş, plansız imar artışlarının trafik sorununu derinleştirdiğini vurgulayarak, toplu ulaşımı önceleyen adımlar atacaklarını söyledi.

Yavaş buradaki konuşmasında bazı muhitlerin planlanan nüfus sayısından çok daha fazla olduğunu, buna araba sayılarının da eklenmesi ile trafik sorununun büyüdüğünü ifade etti:

"Yaşamkent 19 bin nüfusa göre planlanmış, şu anda imar artışıyla 31 bin. Alacaatlı 65 bin nüfusa göre planlanmış, imar artışıyla 124 bin olmuş. 124 bin deyip geçmeyin. Artık herkesin kendinin, eşinin, çocuklarının ayrı ayrı arabası var. Kişi kadar araba saysanız yeri var. Beytepe 59 bin nüfusa göre planlanmış, şu anda 95 bin ama 100 binleri geçecek. Dodurga, 9 bin nüfusa göre planlanmış. Geçen yayınlandık, tam 500 bin nüfus oraya gidiyor. Bunların hepsi Eskişehir Yolu'nu kullanacak, hepsi aynı yolları kullanacak. Yeni yollar yok, gelişebilecek imkân yok. İncek Mahallesi 19 bine planlanmış, 108 bin olmuş. Sürekli olarak bu imar artışları nedeniyle artık İncek Bulvarı'ndan yukarı çıkarken sağa-sola o binalara bakın. O her bir daireyi dört araçtan hesap etmek zorundayız. Ankara'nın trafik sorunu da birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Sadece Ankara Büyükşehir Binası'nın yanına yapılan Merkez Ankara'ya günde 20 bin araç giriyor. O 20 bin aracın, o cadde üzerine girip çıktığını hesap edin. Ankara'daki en büyük trafik sıkışıklığının çoğu hep AVM'lerin önü. Dolayısıyla 'Siz şehri planlarken AVM yapmayın' demiyoruz ama oradan geçen trafiği sayarsanız oralara yapılacak çok tatlı binalar trafiği sıkıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor."

REFERANDUM KARARI

Kentteki trafik sorununu Ankaralılar ile beraber çözeceklerini ifade eden Yavaş , Ankara'da referanduma gideceklerini söyledi: