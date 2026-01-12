FETÖ'ye 17 ilde eş zamanlı operasyon: 81 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye 17 ilde eş zamanlı operasyon: 81 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aktif kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 81 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli olmak üzere 17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aktif kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 81 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize’de operasyonlar düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin; FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu ve FETÖ’nün “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Şüphelilerin, örgüt içi hiyerarşiye göre hareket ettikleri, çeşitli rütbelerdeki emniyet mensuplarıyla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri, emniyet personelini kodladıkları ve örgüte kazandırmaya yönelik faaliyetler planladıkları belirlendi. Ayrıca emniyet mensuplarının aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip edildikleri kaydedildi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli FETÖ’ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; aktif kamu görevlilerinin de içerisinde olduğu 81 şüpheliyi yakaladık❗️

EGM KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu;

Gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda;
İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize’de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu,
Örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu,
FETÖ’nün “Emniyet Mahrem Yapılanmasında” sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri
Örgütün kendi içerisinde oluşturduğu Mahrem Yapı içerisinde hiyerarşiye göre
hareket ettikleri,
Çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin sorumlu oldukları Emniyet Mensubu şahıslarla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri,
Her rütbeden Emniyet Mensubunu örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalarla kodladıkları,
Örgüte kazandırmaya çalıştıkları Emniyet Mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları,
Emniyet Mensuplarını aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri tespit edildi.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.

