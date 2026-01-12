FETÖ'ye 17 ilde eş zamanlı operasyon: 81 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli olmak üzere 17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aktif kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 81 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildiğini belirtti.
Gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize’de operasyonlar düzenlendi.
Yakalanan şüphelilerin; FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu ve FETÖ’nün “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Şüphelilerin, örgüt içi hiyerarşiye göre hareket ettikleri, çeşitli rütbelerdeki emniyet mensuplarıyla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri, emniyet personelini kodladıkları ve örgüte kazandırmaya yönelik faaliyetler planladıkları belirlendi. Ayrıca emniyet mensuplarının aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip edildikleri kaydedildi.
YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verildi:
Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz
Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.