34 ilde FETÖ operasyonu: 43 kişi tutuklandı!

34 ilde son iki hafta boyunca yürütülen FETÖ operasyonlarında, örgütün güncel yapılanmasında yer aldığı belirlenen 77 şüpheli yakalandı.

Yapılan işlemler sonucu bu kişilerden 43’ü tutuklanırken, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda, şüphelilerin örgütle ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları, yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medyada propaganda yaptıkları tespit edildi.

43 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: