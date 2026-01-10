34 ilde FETÖ operasyonu: 43 kişi tutuklandı!
34 ilde son iki hafta boyunca yürütülen FETÖ operasyonlarında, örgütün güncel yapılanmasında yer aldığı belirlenen 77 şüpheli yakalandı.
Yapılan işlemler sonucu bu kişilerden 43’ü tutuklanırken, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda, şüphelilerin örgütle ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları, yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medyada propaganda yaptıkları tespit edildi.
FETÖ'ye 46 ilde operasyon! 233 kişi yakalandı
43 KİŞİ TUTUKLANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
34 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık.
43'ü TUTUKLANDI
1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları,
Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları,
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor
Emeği geçenleri tebrik ediyorum.