34 ilde FETÖ operasyonu: 43 kişi tutuklandı!

34 ilde FETÖ operasyonu: 43 kişi tutuklandı!
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 77 kişi gözaltına alındı, 43’ü tutuklandığını duyurdu.

34 ilde son iki hafta boyunca yürütülen FETÖ operasyonlarında, örgütün güncel yapılanmasında yer aldığı belirlenen 77 şüpheli yakalandı.

Yapılan işlemler sonucu bu kişilerden 43’ü tutuklanırken, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda, şüphelilerin örgütle ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları, yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medyada propaganda yaptıkları tespit edildi.

FETÖ'ye 46 ilde operasyon! 233 kişi yakalandıFETÖ'ye 46 ilde operasyon! 233 kişi yakalandı

ali-yerlikaya.jpg

43 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

34 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık.

43'ü TUTUKLANDI
1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları,
Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları,
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Türkiye
Trabzonspor taraftarına bıçaklı saldırı
Trabzonspor taraftarına bıçaklı saldırı
Rojin Kabaiş'in ölümünde yurda soruştuma izni çıkmadı
Rojin Kabaiş'in ölümünde yurda soruştuma izni çıkmadı
3 ilde 940 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
3 ilde 940 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor