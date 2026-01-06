FETÖ'ye 46 ilde operasyon! 233 kişi yakalandı

FETÖ'ye 46 ilde operasyon! 233 kişi yakalandı
FETÖ’ye yönelik son 20 günde 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 223 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün mahrem yapılanmalarında yer aldığı, ByLock kullandığı, ankesörlü telefonlarla haberleştiği ve örgüte maddi destek sağladığı belirlendi. 87 kişi tutuklandı, 50 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik son 20 günde çok sayıda ilde operasyonlar düzenlendi.

Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin ve Sakarya’nın da aralarında bulunduğu 46 ilde yürütülen çalışmalarda 223 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın aktardığına göre; Şüphelilerin bazıları örgütün mahrem yapılanmalarında faaliyette bulunurken, bazıları ByLock kullanıcısı veya ankesörlü telefon aracılığıyla örgütle iletişimdeydi. Bir kısmının ise örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağladığı tespit edildi.

87 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 87’si tutuklandı. 50 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan bazı şahısların da yakalandığı bildirildi.

screenshot-2026-01-06-at-08-47-57-1-xte-ali-yerlikaya-fetoye-yonelik-son-20-gundur-polislerimiz-tarafindan-devam-eden-operasyonlarimizda-223-supheli-yakalandi-fetonun-mahrem-yapilanmalar-icerisinde-faaliyette-bulun.png

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçen tüm emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

