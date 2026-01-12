Uçuşlar iptal edildi: İstanbul'da kar seferleri vurdu

Hava sıcaklıklarını yurt genelinde mevsim normallerinin altına çekip çok sayıda ili beyaz örtüyle kaplayacak Balkan fırtınası Edirneyi aştı. Mega kent İstanbul'a da giriş yapan kar, gün içinde daha da etkili olması beklenirken, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların yüzde 10'unun azaltılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından hava yolu şirketlerinden uçuş iptali duyuruları geldi.

Türk Hava Yolları, İstanbul’daki olumsuz hava şartları sebebiyle 54 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

Ajet ise Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Pagasus da İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 46 seferini iptal ettiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden "İyi tatiller çocuklar" başlığıyla yapılan açıkamada eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle;

Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır.

Ancak “8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel” grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır.

8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır."