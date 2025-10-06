12 bin yıl sonra gözlerini açtı! Büyük arkeoloji keşfi yine Şanlıurfa'dan geldi

Şanlıurfa’da, Neolitik Çağ’a ait Karahantepe yerleşiminde süren kazılarda önemli bir keşfe imza atıldı. Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, bir konut yapısı içinde üç adet "T" biçimli dikilitaş tespit edildi.

Bu taşlardan birinin yan yüzeyinde, göz çukurları, burun ve belirgin hatlarıyla şekillendirilmiş bir insan yüzü yer aldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, yapının zemine dik inşa edildiğini, duvarlarının kille sıvandığını ve taş tabanla kaplandığını söyledi.

Karul, konutlardaki dikilitaşların boyutlarının kamusal alanlardakinden daha küçük olduğuna dikkat çekerek şunları aktardı:

"Dolayısıyla bunların çatıyı taşıyıcı fonksiyonlarının olduğunu ama aynı zamanda kendi sembolik anlamlarını da konutların içerisinde taşıdıklarını bize gösteriyor. Üzerlerinin bezemeli olduğunu ortaya koyuyor.”

"KANIT NİTELİĞİNDE"

İnsan yüzü tasvirinin diğer buluntular arasında öne çıktığını belirten Karul, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz bunların yan yüzlerindeki kabartmalardan, kol ve el kabartmalarından, ki bunun en iyi örnekleri Göbeklitepe’de, insanı sembolize ettiğini, çatıyı taşımanın dışında sembolik bir anlamı olduğunu, üstteki yatay kısmın başı, dikey kısmın da gövdeyi yansıttığını öneriyorduk. Bu buluntu, bu görüşü net bir şekilde destekleyecek nitelikte. Dikkat ederseniz bu 'T'nin ön yüzünde bir insan yüzü şekillendirilmiş. Yüz ifadesi, göz çukurlukları, burun, keskin yüz hatları bizim heykellerde gördüğümüz tasvirle bire bir örtüşüyor. Bir yüzün olması, diğer heykellerde kollar ve antropomorfik kabartmalarla birlikte yeniden bir kanıt niteliğini taşıyor ve bu dikilitaşların insanı sembolize ettiğini açık bir şekilde gösteriyor.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2021 yılında başlattığı Taş Tepeler ve Geleceğe Miras projeleriyle Karahantepe kazıları büyük bir hız kazandı.

Prof. Dr. Karul, bölgede 6 bin metrekarelik alanda kazıların sürdüğünü belirtti.