12 bin yıl sonra gözlerini açtı! Büyük arkeoloji keşfi yine Şanlıurfa'dan geldi

12 bin yıl sonra gözlerini açtı! Büyük arkeoloji keşfi yine Şanlıurfa'dan geldi
Yayınlanma:
Şanlıurfa’daki Karahantepe kazılarında, “T” biçimli dikilitaşlardan birinin üzerinde insan yüzü tasviri bulundu. Bu keşif, taşların insanı sembolize ettiğini gösteriyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, yüz hatlarının önceki heykel buluntularıyla birebir örtüştüğünü belirtti. Kazılar 6 bin metrekarelik alanda sürüyor.

Şanlıurfa’da, Neolitik Çağ’a ait Karahantepe yerleşiminde süren kazılarda önemli bir keşfe imza atıldı. Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, bir konut yapısı içinde üç adet "T" biçimli dikilitaş tespit edildi.

aa-20251006-39324781-39324779-karahantepede-insan-yuzlu-t-bicimli-dikilitas-bulundu-min.jpg

Bu taşlardan birinin yan yüzeyinde, göz çukurları, burun ve belirgin hatlarıyla şekillendirilmiş bir insan yüzü yer aldı.

aa-20251006-39324781-39324778-karahantepede-insan-yuzlu-t-bicimli-dikilitas-bulundu-min.jpg

Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, yapının zemine dik inşa edildiğini, duvarlarının kille sıvandığını ve taş tabanla kaplandığını söyledi.

aa-20251006-39324781-39324780-karahantepede-insan-yuzlu-t-bicimli-dikilitas-bulundu-min.jpg

Karul, konutlardaki dikilitaşların boyutlarının kamusal alanlardakinden daha küçük olduğuna dikkat çekerek şunları aktardı:

aa-20251006-39326009-39326001-karahantepedeki-yeni-buluntut-bicimli-dikilitaslarin-insan-figuru-oldugu-gorusunu-kuvvetlendirdi-min.jpg

"Dolayısıyla bunların çatıyı taşıyıcı fonksiyonlarının olduğunu ama aynı zamanda kendi sembolik anlamlarını da konutların içerisinde taşıdıklarını bize gösteriyor. Üzerlerinin bezemeli olduğunu ortaya koyuyor.”

aa-20251006-39326009-39326002-karahantepedeki-yeni-buluntut-bicimli-dikilitaslarin-insan-figuru-oldugu-gorusunu-kuvvetlendirdi-min.jpg

"KANIT NİTELİĞİNDE"

aa-20251006-39326009-39326003-karahantepedeki-yeni-buluntut-bicimli-dikilitaslarin-insan-figuru-oldugu-gorusunu-kuvvetlendirdi-min.jpg

İnsan yüzü tasvirinin diğer buluntular arasında öne çıktığını belirten Karul, şu değerlendirmeyi yaptı:

aa-20251006-39326009-39326004-karahantepedeki-yeni-buluntut-bicimli-dikilitaslarin-insan-figuru-oldugu-gorusunu-kuvvetlendirdi-min.jpg

“Biz bunların yan yüzlerindeki kabartmalardan, kol ve el kabartmalarından, ki bunun en iyi örnekleri Göbeklitepe’de, insanı sembolize ettiğini, çatıyı taşımanın dışında sembolik bir anlamı olduğunu, üstteki yatay kısmın başı, dikey kısmın da gövdeyi yansıttığını öneriyorduk. Bu buluntu, bu görüşü net bir şekilde destekleyecek nitelikte. Dikkat ederseniz bu 'T'nin ön yüzünde bir insan yüzü şekillendirilmiş. Yüz ifadesi, göz çukurlukları, burun, keskin yüz hatları bizim heykellerde gördüğümüz tasvirle bire bir örtüşüyor. Bir yüzün olması, diğer heykellerde kollar ve antropomorfik kabartmalarla birlikte yeniden bir kanıt niteliğini taşıyor ve bu dikilitaşların insanı sembolize ettiğini açık bir şekilde gösteriyor.”

aa-20251006-39326009-39326005-karahantepedeki-yeni-buluntut-bicimli-dikilitaslarin-insan-figuru-oldugu-gorusunu-kuvvetlendirdi-min.jpg

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2021 yılında başlattığı Taş Tepeler ve Geleceğe Miras projeleriyle Karahantepe kazıları büyük bir hız kazandı.

aa-20251006-39326009-39326008-karahantepedeki-yeni-buluntut-bicimli-dikilitaslarin-insan-figuru-oldugu-gorusunu-kuvvetlendirdi-min.jpg

Prof. Dr. Karul, bölgede 6 bin metrekarelik alanda kazıların sürdüğünü belirtti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

