Saman yüklü kamyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı

Şırnak'ta saman yüklü kamyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van’dan kente gelen saman yüklü bir kamyonda düzensiz göçmen taşındığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından durdurulan kamyonda yapılan aramada, saman balyalarının arasına gizlenmiş 11 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenlerin 7’sinin Afganistan, 4’ünün ise Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili kamyon sürücüsü H.G. ile H.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

