İç çamaşırı ve bot içine uyuşturucu sakladı

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya’dan Seydişehir’e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine başlatılan çalışmada, uyuşturucunun Zafer Kaan Şahin ve Mustafa Tekin tarafından getirileceği belirlendi.

Şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alan ekipler, aracı ilçe girişinde durdurdu. Araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, Zafer Kaan Şahin’in iç çamaşırına gizlenmiş 102 gram eroin ele geçirildi.

Mustafa Tekin’in ise botunun içine sakladığı 3 gram eroin, 0,35 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik ecza bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.