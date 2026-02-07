Sakarya'da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

Yayınlanma:
Sakarya'da polis ekipleri, kentte zehir tacirliği yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'da, polisin düzenlediği narkotik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

CHP'nin 'uyuşturucuyla mücadele' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildiCHP'nin 'uyuşturucuyla mücadele' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI, NARKOTİK TİMLERİ HAREKETE GEÇTİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik soruşturma başlattı.

Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada, Y.T (47), S.Y. (38), B.Ö. (26) ve B.Ö.’nün (22) 15 kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu 15 ayrı satıştan toplam 2 kilo 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

ADRESLERE YAPILAN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 77 sentetik ecza, 76,91 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 7 adet bu tabanca fişeği, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 700 lira ve 110 avro ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3'Ü TUTUKLANDI

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.T., S.Y. ve B.Ö. tutuklanırken, B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

