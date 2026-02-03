CHP'nin 'uyuşturucuyla mücadele' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), uyuşturucu kullanımı ve etkin çözüm yollarının araştırılması için TBMM Genel Kurulu'na 'uyuşturucuyla mücadele' önergesi sundu.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, önergeye ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

AKP VE MHP ÖNERGEYİ REDDETTİ

Enginyurt, uyuşturucu kullanımının özellikle çocuklar ve gençler arasında hızla yayıldığını belirterek, sorunun Türkiye için bir "beka meselesi" haline geldiğini söyledi.

Suç oranlarındaki artışın araştırılması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Uyuşturucuya ilişkin güncel verileri paylaşan Enginyurt, "2024 raporlarına göre 374 bin kişi gözaltına alınmış. 2025 raporları açıklanmadı, muhtemelen bir 374 bin de 2025’te gözaltına alınmıştır. Yani iki yıl içinde yaklaşık 750 bin kişi gözaltına alınmıştır" dedi. Gözaltına alınan her 12 çocuktan birinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ifade eden Enginyurt, 18-24 yaş aralığında uyuşturucu bağımlılığının yüzde 65’e ulaştığını söyledi.

Uyuşturucu kullanım yaşının 12'ye kadar düştüğünü vurgulayan Enginyurt, "Öyle bir ülke olmuşuz ki artık çocuklar okullarda rehber öğretmenleri değil, torbacıları beklemeye başlamış" dedi.

"ASIL SORUMLULAR YAKALANMIYOR"

Uyuşturucu operasyonlarının yapıldığını ancak asıl sorumluların yakalanmadığını savunan Enginyurt, "Hala tek bir uyuşturucu baronu yakalanmadı. Yakaladıklarınız varsa da serbest bıraktınız, hepsi yurt dışına kaçtı" ifadelerini kullandı.

Sokak güvenliğine de dikkat çeken Enginyurt, "Can güvenliği kalmadı; sokaklarda kadınlarımızın, kızlarımızın, gençlerin can güvenliği kalmadı" dedi. Uyuşturucunun şiddet olaylarıyla bağlantısına işaret eden Enginyurt, "16 yaşındaki çocuk ‘hap aldım’ diyor, gidiyor, bir avukatı İstanbul’un göbeğinde otomatik silahlarla öldürüyor" sözleriyle durumu örneklendirdi.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

CHP’li Enginyurt, konuşmasının sonunda Meclis’e çağrıda bulunarak, uyuşturucuyla mücadelenin siyasi bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Enginyurt, "Bu önergemiz siyasi bir önerge değildir, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğinin kurtuluş önergesidir" diyerek, tüm partileri uyuşturucuyla mücadelede ortak hareket etmeye davet etti.

Önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.