Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı yaklaşırken halk sağlığını tehlikeye atan sahte içki üreticilerine karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, Konak ilçesinde sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu bir adres ve araç tespit edildi.

BİNLERCE LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

12 Aralık tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yapılan aramalarda toplam 4 bin 130 litre etil alkol ele geçirildi. Adreste yapılan aramalarda ayrıca 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 35 adet mermi bulundu.

Yılbaşı kampanyalarına inceleme!

Jandarma ekipleri, ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olduğunu bildirdi. Yılbaşı öncesi düzenlenen bu operasyonla, binlerce litre sahte içkinin piyasaya sürülmesinin ve olası zehirlenme vakalarının önüne geçildiği vurgulandı. Olayla ilgili adli tahkikat süreci devam ediyor.