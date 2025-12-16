Kadıköy'de dron destekli asayiş denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’ün en işlek noktalarından biri olan Bağdat Caddesi’nde geniş kapsamlı bir asayiş ve huzur operasyonu düzenledi. 6 ve 7 Aralık tarihlerinde, saat 22.30’da başlayıp 02.00’ye kadar süren uygulama, 8 ayrı noktada gerçekleştirildi.

DRON DESTEKLİ DENETİM

Havadan dronlarla da desteklenen denetimler kapsamında polis ekipleri, 2 bin 362 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaparken; 544 otomobil ve 344 motosikleti tek tek kontrol etti. Uygulama kapsamında sadece trafik güvenliği değil, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlar ve yayalara yönelik de işlem yapıldı.

ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI, CEZALAR KESİLDİ

Yapılan sorgulamalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 1 kişi ile 18 yoklama kaçağı yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 97 bin 189 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca asayiş ve çevre düzenine aykırı hareket edenlere 40 bin 774 lira idari para cezası uygulandı.