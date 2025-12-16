İzinleri iptal edilmişti! Mahkemeden Papara lehine karar: Faaliyetlerine devam edecek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Papara isimli elektronik para alışverişi yapılan şirketin faaliyet iznini iptal etmişti. Karar, 31 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı tebliğ ile Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.

Merkez Bankası, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihli karar kapsamında verilen elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri faaliyeti izninin, ilgili kanun hükümlerine aykırılık nedeniyle sonlandırıldığını bildirmişti.

Papara hakkında, yasadışı bahisle bağlantılı mali işlemler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında kullanıcı hesaplarında denetim süreci başlatılmıştı.

Papara para iadesine başladı!

"YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ"

Papara tarafından yapılan açıklamada, kararın iptaline yönelik yürütmenin durdurulması talepli açılan davada mahkemenin papara lehine olarak yürütmeyi durdurma kararı verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ankara 25. İdare Mahkemesinde açılan davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer alırken faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Papara tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: