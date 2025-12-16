İzinleri iptal edilmişti! Mahkemeden Papara lehine karar: Faaliyetlerine devam edecek

Elektronik para kuruluşu Papara, şirket faaliyet izninin iptal kararına karşı açılan davanın papara lehine sonuçlandığını bildirerek şirketin faaliyetlerinde devam edeceği belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Papara isimli elektronik para alışverişi yapılan şirketin faaliyet iznini iptal etmişti. Karar, 31 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı tebliğ ile Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.

Merkez Bankası, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihli karar kapsamında verilen elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri faaliyeti izninin, ilgili kanun hükümlerine aykırılık nedeniyle sonlandırıldığını bildirmişti.

Papara hakkında, yasadışı bahisle bağlantılı mali işlemler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında kullanıcı hesaplarında denetim süreci başlatılmıştı.

"YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ"

Papara tarafından yapılan açıklamada, kararın iptaline yönelik yürütmenin durdurulması talepli açılan davada mahkemenin papara lehine olarak yürütmeyi durdurma kararı verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ankara 25. İdare Mahkemesinde açılan davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer alırken faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Papara tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 27.05.2025 tarihli ve 2025/5209 D. İş sayılı kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atanmıştır.

Devam eden hukuki süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı, Resmi Gazete'nin 31.10.2025 tarihli ve 33063 sayılı nüshasında yayımlanmış; söz konusu kararla Papara'ya verilen faaliyette bulunma izninin iptaline karar verilmiştir.

Bu karar üzerine Şirketimiz, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla anılan kararın iptaline yönelik olarak yürütmenin durdurulması talepli olarak Ankara 25. İdare Mahkemesinde açılan davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir.

Açılacak olan servislerle ilgili gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Bununla birlikte mevzuat gereğince titizlikle yasa dışı bahisle mücadele konusunda sıkı kontrol ve denetimlerimiz sürdürülecektir."

