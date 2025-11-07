Papara para iadesine başladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etti. Karar, 31 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararın ardından özellikle öğrenciler ve genç kullanıcılar, sabah saatlerinde ATM’den para çekememe, kartla ödeme reddi ve uygulamada “kullanım dışı” uyarısı gibi sorunlarla karşılaştıklarını bildirdi.

Kullanıcılar günlerce paralarına ulaşamadı. Papara bugün yaptığı açıklamada bakiye iadelerinin başladığını duyurdu.

KADEMELİ OLARAK YATIRILIYOR

Papara tarafından yapılan açıklamada, faaliyez izninin iptal edildiği anımsatılarak şunlar kaydedildi:

"Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB'den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır.

İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB'nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.

Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

PAPARA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2025'te operasyon yapılmıştı.

KAYYUM ATANDI

El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere, İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.