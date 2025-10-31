Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan Papara kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Yayınlanma:
Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası kararına göre Papara'nın faaliyet izni iptal edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Papara isimli elektronik para alışverişi yapılan şirketin faaliyet iznini iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Papara Elektronik Para A.Ş.'ye 21/4/2016 tarih ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un (Kanun) 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanun'un 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19 uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonuİstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu

Son Dakika | Papara iddianamesi tamamlandı! 12 milyar liralık iddiaSon Dakika | Papara iddianamesi tamamlandı! 12 milyar liralık iddia

Finansal teknoloji şirketi Papara hakkında, yasadışı bahisle bağlantılı mali işlemler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında kullanıcı hesaplarında denetim süreci başlatılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

