Son Dakika | Papara iddianamesi tamamlandı! 12 milyar liralık iddia

Dijital finans platformu Papara’ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şirket kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep edildi.

Savcılığın iddiasına göre; Papara, yasa dışı bahis, suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlarına aracılık etti.

Karslı’nın da aralarında bulunduğu beş yönetici için 28 yıla, örgüt üyesi oldukları öne sürülen 20 kişi içinse 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede yer alan para transferleri dikkat çekti. Buna göre:

Karslı’nın eşi, annesi ve kardeşine 120 milyon TL,

Ortağı Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL,

Asuman Şener’e ise 27 milyon TL gönderdiği tespit edildi.

Siber Suçlar’ın eski amiri Ziya Uçar da Papara dosyasında tutuklandı!

"BAHİS SİTELERİYLE ANLAŞMAM YOK"

Karslı, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Papara kullanıcılarının yasa dışı bahis sitelerinde para göndermesi mümkün olabilir. Papara banka hesabı gibi kullanılıyor olması hedeflerimiz arasındaydı. Bahis siteleriyle hiçbir anlaşmam yok.”

İddianamede iki gizli tanığın ifadesi de yer aldı. Gizli Tanık “Ihlamur” şunları söyledi:

“Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara yönetiyor.”

GİZLİ TANIK 'LADİN' İDDİA ETTİ

Gizli Tanık “Ladin” ise şu iddiada bulundu:

“Papara, Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok para aklayan sistem. Siber Suçlar’da görev yapan bir memur, emekli olduktan sonra Papara yöneticisi oldu.”

İddianamede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) denetim raporuna da yer verildi. Rapora göre:

"2021-2023 arasında 26.012 Papara hesabı yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldı. Bu hesaplardan 12 milyar TL’lik işlem yapıldı. Paralar 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldı."

Savcılık, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma süreci yürüttüğünü iddia etti. İddianamede şu değerlendirme yer aldı:

“Papara sistemi, yasa dışı bahis siteleriyle doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulandı.”

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İddianame değerlendirme için İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.