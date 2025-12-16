Eğlence mekanı önünde dehşet! Polis tarafından başından vurularak öldürüldü

Bursa'da 36 yaşındaki Berk Keleş, bir eğlence mekanının önünde tartıştığı polis memuru M.S. tarafından başından silahla vuruldu.

Gece saat 03.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, polis memuru M.S. ile Berk Keleş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BAŞINA İSABET EDEN KURŞUNLA AĞIR YARALANDI

Polis memuru M.S. ile Berk Keleş arasından çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taksinin içerisinde bulunan Berk Keleş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, kavga esnasında olay yerinde bulunan Ö.Y. de ayağından yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis memuru M.S.’nin silahla başından vurduğu Berk Keleş kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ayağından yaralanan Ö.Y.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Polis memuru M.S. ise olayın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.