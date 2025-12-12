Polis bağlantı sağlıyor tornacı tamir ediyormuş: Silah kaçakçılığı operasyonunda 1'i polis 3 kişi tutuklandı!

Yayınlanma:
Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda 2’si polis 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Şaban M., Ahmet K. ve polis memuru Erkan Ö. tutuklandı.

Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro Amirliği (KOM) ekipleri tarafından, teknik ve fiziki takip çalışması yapılan silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildiAntalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

2'Sİ POLİS 13 KİŞİNİN EVİ BASILDI

Operasyonda, 2’si polis memuru, 13 şüphelinin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Polis memurları Erkan Ö. ve B.K., tornacı Ahmet K., Şaban M., N.G. ve S.S ile birlikte toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

POLİS MEMURU BAĞLANTI SAĞLIYOR TORNACI TAMİR İŞİNİ YAPIYPRMUŞ

Şüphelilerden polis memuru Erkan Ö.’nün silah yapımında ara bağlantıları sağladığı, tornacı Ahmet K.’nin silah bozma ve tamir işlerini yaptığı ve şüphelilerin kaçak silah imalatı ile parça temini yaptıkları öne sürüldü.

1'İ POLİS 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli serbest bırakıldı. Şüphelilerden polis memuru Erkan Ö., Ahmet K. ve Şaban M., sabah saatlerinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

