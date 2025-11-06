Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, kaçak silah ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda belirlenen 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, suç unsuru olarak çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda ruhsatsız 2 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 7 tabanca, ayrıca 172 fişek, 35 dolu kartuş, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirdi.

Düzenlenen operasyon sonucunda toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.