İstanbul'da vahşet! Şiddet uygulayan kocasını uyurken kızgın yağ dökerek öldürdü

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Ünalan Mahallesi’ndeki bir gecekonduda meydana gelen olayda, Zeynep G. (44), kocası Sinan G.'yi (53) uyurken öldürdü.

15 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Varol Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan Sinan Gürsül eve alkollü geldiği için eşi Zeynep G. ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından Sinan Gürsül uyumaya gitti.

UYKUSUNDA ÜZERİNE KIZGIN YAĞ DÖKTÜ!

Zeynep G. ise mutfağa giderek kaynattığı kızgın yağı uyuyan eşi Sinan G.'nin üzerine döktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sinan Gürsül'ü hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren Zeynep G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ!

Acı içinde uyanan Sinan G.’ye iki kez tokat atan Zeynep G. evden kaçarak yandaki komşuya sığındı. Komşunun ihbarı ile eve gelen sağlık ekipleri, Sinan G.'yi hastaneye kaldırdı. Yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan Sinan G. tedavi altına alındı ancak Sinan G. 13 gün sonra hayatını kaybetti. 28 Ekim günü doktorlar Sinan G.'nin kalbinin durduğunu ifade etti.

“BİRGÜN GÜN YÜZÜ GÖRMEDİM”

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zeynep G.'ye, 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla işlem yapılırken Zeynep G., verdiği ifadede "Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti, sonra da gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar yağ vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm" ifadelerini kullandı.

Zeynep G., ifadesinin devamında "25 yıllık evliyiz. Bir gün gün yüzü görmedim. Evliliğimizin ilk yıllarından beri beni darp ediyordu. Kaburgalarım kırıldı, defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ama ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Çocuklarım için yıllarca katlandım. Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti, sonra da gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar ayçiçeği yağı vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım. Sonra da polisler gelip beni aldı" sözlerini sarf etti.

Komşu Serhat Nalbantoğlu ise, yaşanan korkunç olaya ilişkin "Kendisi komşumuzdu çok sevdiğimiz bir insandı. Allah rahmet eylesin. Biz olayın şokunu hala atlatamadık. Meslektaşımdı. Yemeğimizi beraber yerdik, iş paslaşırdık. Çok iyi bir insandı. Çevre tarafından da çok sevilen bir insandı, çok üzüldük. Bir insan böyle bir şeyle cezalandırılamaz. Çok şaşırdık anlatılanlar hiç uymuyor rahmetliye. Böyle bir şey hiç beklemezdik. Çevre tarafından çok sevilen birisi biz buraya sonradan geldik. Kendisi buranın yerlisi burada doğmuş büyümüş bize çok yardımcı oldu. Kendisiyle iliği negatif bir şey bulamıyorum. Belki akşamları bir iki kadeh içiyordu ama kimseye bir zararı yoktu. Ama biz aile içini bilemeyiz ben negatif bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

İki çocuk annesi tutuklanarak cezaevine gönderilirken olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.