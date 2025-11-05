Eşini hastane bahçesinde boğarak öldüren sanığın cezası belli oldu

Erzurum'da hastane bahçesinde tartıştığı eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı (24) otomobilde elleriyle boğarak öldüren Ali Osman Buzlak (21) hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, sanığı "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Erzurum’da 16 Nisan’da Şehir Hastanesi’nin bahçesinde meydana gelen kadın cinayeti davasında karar çıktı. Park halindeki otomobilde tartıştığı eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı (24) elleriyle boğan Ali Osman Buzlak (21), yargılandığı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nden en ağır cezayı aldı.

Olayın ardından eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyup kendi boğazı ve bileklerini kesen Buzlak, polis tarafından Palandöken ilçesinde bulunmuştu. Tedavisinin ardından tutuklanan sanık hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

Erzincan L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldığı duruşmada, mahkeme heyeti savunmaları dinledikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Ali Osman Buzlak'ı 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti ve sanık avukatının indirim talebine rağmen herhangi bir indirim uygulamadı.

"O NEFES ALIYOR, BENİM ÇOCUĞUM TOPRAK ALTINDA"

Duruşma sonrası konuşan maktul Hatice Agcakale Buzlak'ın annesi Emine Gürgen, kararla ilgili açıklama yaptı. Gürgen, adalete güvendiğini belirterek şunları söyledi:

"Kesinlikle adalete güveniyorum... Benim çocuğum öldürülmeyi hak etmedi. Bir anne, bu kadar acıyı hak etmedi. Hiçbir anne de hak etmez. Haticeler ölmesin, lütfen sahip çıkalım. Hak ettiği cezayı aldı ama yine bu hak ettiği ceza değil. Benim çocuğum toprak altında, o nefes alıyor. Hatice, Sosyal Hizmet okuyordu. Şiddet Önleme Merkezi'nde staj yapıyordu. 'Ben kadınların sesi olacağım' diyordu. Ama mesleğe konu oldu."

Hatice Agcakale Buzlak'ın avukat teyzesi Meryem Gürgen ise verilen kararla bir nebze olsun teselli bulduklarını dile getirerek, "Mevcut kanunlarımız ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Tabii ki acımızı dindirmiyor. Bir başkasının canı yanamasın diye biz bu mücadeleyi veriyoruz. Olsun yine de mevcut kararla bir nebze olsun teselli olduk" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

