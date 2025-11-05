Trafik kavgasında yanlışlıkla eşini öldürdü: Mahkeme ceza vermedi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 3 Eylül 2023 tarihinde Cevdet Dündar, trafikte 'yol verme' meselesi nedeniyle Halit Kürk ve oğlu Ali Kürk ile tartıştı. Araçlarını park edip aşağı inen taraflar kavga etti. Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, havaya ateş açarken eşi Kızhanım Dündar ona engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri Halit Kürk'ün koluna, diğeri ise eşi Kızhanım Dündar'ın göğsüne isabet etti.

Halit Kürk, kurşunun kolunu sıyırmasıyla hafif yaralanırken Kızhanım Dündar yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit Kürk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ali Kürk ise serbest bırakıldı.

2 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ!

Cevdet Dündar hakkında 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ali Kürk ve Halit Kürk hakkında ayrı ayrı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Geçtiğimiz yıl 28 Şubat’ta görülen davada tutuklu sanıklar Cevdet Dündar ve Halit Kürk tahliye edildi.

CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ!

Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cevdet Dündar ve taraf avukatları katılırken, diğer tutuksuz sanıklar katılmadı. Söz verilen sanık Dündar, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti ve beraatını istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cevdet Dündar hakkında, olay kasıt unsuru taşımadığı ve kazara meydana geldiği gerekçesiyle 'Ceza verilmesine yer olmadığına' karar verdi.

Sanık Halit Kürk ise taksirle ölüme neden olma suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ali Kürk hakkında ise suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kuruldu.