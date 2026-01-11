Başkentte 101 firari yakalandı!

Yayınlanma:
Ankara’da çeşitli suçlardan aranan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 kişi yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Timleri (ARAT), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama İlamat Bürosu talimatıyla kentte aranan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda; yaralama, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, suçlarından aranan ve firari hükümlü 101 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

ankarada-aranan-101-kisi-yakalandi-1109115-329248.jpg

101 KİŞİ YAKALANDI!

Gerçekleştirilen operasyonlarda, dolaba, yatağa ve çatıya saklanan şüpheliler kameraya da anbean yansıdı.

2011'den beri aranan katil İstanbul'da yakalandı2011'den beri aranan katil İstanbul'da yakalandı

Düzenlenen operasyonlarda; dolandırıcılık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2023 yılından bu yana aranan M.B.A., hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 20 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi Y. O. ile yağma suçundan 20 yıl hapis cezası olan ve 29 suç kaydı bulunan M.K. saklandıkları yerlerde yakalandı.

Kaynak:DHA

