Aksaray'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti 2 yaralı

Yayınlanma:
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Alpay Ç. (33) tarafından tabancayla vurulan Tuğrul Pınardağ (37) hayatını kaybederken, kardeşi Ahmet Pınardağ (35) ile amcaları Emrah Pınardağ (51) yaralandı.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde gece saatlerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti.

Olay, saat 01.00 sıralarında inşaat işiyle uğraşan Tuğrul Pınardağ, Ahmet Pınardağ ve Emrah Pınardağ ile yapı malzemeleri işiyle uğraşan Alpay Ç. arasında alacak nedeniyle çıkan tartışmayla başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alpay Ç., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.

Saldırıda Tuğrul Pınardağ’ı göğsünden, kardeşi Ahmet Pınardağ’ı bacağından ve amcaları Emrah Pınardağ’ı göğsünden vuran Alpay Ç. olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı üç kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Tuğrul Pınardağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Tuğrul Pınardağ’ın üç çocuk babası ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Alpay Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

