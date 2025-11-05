İstanbul'da 40 adrese eş zamanlı 'kaçak alkol' operasyonu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tekel bayilerinde kaçak alkol ve tütün mamullerinin satışına ilişkin ihbarlar üzerine çalışma başlatıldı. Belirlenen 40 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, tekel bayilerinde kaçak alkol ve tütün mamullerinin satışına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

ÇOK SAYIDA ALKOL VE TÜTÜN MAMÜLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Alınan ihbarlar üzerine çalışma başlatan savcılık koordinesindeki ekipler, belirlenen 40 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak alkol, tütün mamulü ve elektronik sigara ele geçirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçakçılıkla mücadele ve suçun önlenmesine yönelik çalışmaların titizlikle ve kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

