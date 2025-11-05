Doktorlar bile inanamadı: Midesinden tam 500 gram metamfetamin çıktı

Doktorlar bile inanamadı: Midesinden tam 500 gram metamfetamin çıktı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 yaşındaki A.R. isimli kadının midesinden, kapsüller halinde 500 gram metamfetamin çıkarıldı. Hastanedeki müdahalenin ardından şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uluslararası uyuşturucu madde ticareti' yapan kuryelerin deşifre edilmesine yönelik bir çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan A.R. isimli bir kadını takibe aldı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Yapılan takip sonucunda düzenlenen operasyonla A.R. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü ve muayene işlemleri için Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede çekilen röntgen ve ultrasonda, A.R.’nin midesinde yabancı cisimler olduğu tespit edildi.

MİDEDEN ÇIKAN KAPSÜLLERDE 500 GRAM METAMFETAMİN TESPİT EDİLDİ

Yapılan tespitin ardından sağlık ekibi tarafından şüpheliye müdahale edildi. A.R.'nin midesinden çok sayıda kapsül çıkarıldı. Yapılan incelemede, kapsüllerin içinde toplam 500 gram (yarım kilo) metamfetamin türü uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

