Sakarya'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya ili sınırları içinde kalan Hendek mevkiinde, İstanbul istikametinde bir trafik kazası meydana geldi. Plakaları belirlenen bir otomobil ile bir minibüsün çarpıştığı kaza, ciddi sonuçlara yol açtı.

ÇARPIŞMA ŞİDDETİYLE MİNİBÜS DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ilk incelemelerde, kazada 60 yaşındaki Yıldız D.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 24 yaşındaki B.H., 52 yaşındaki G.H. ve 31 yaşındaki S.D. ise çeşitli derecelerde yaralandı.

Kaza anında "Aracım" mahkemede "Allah" dedi: Uyuşturucu kullanmış halde ölüme neden olan sürücüye iyi hal indirimi

İstanbul'da feci kaza: Kamyon önce turistlere çarptı ardından dükkana daldı!

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı üç kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Yıldız D.'nin cenazesi, gerekli adli işlemlerin ardından morga nakledildi.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki şeritlerinde bir süre kontrollü ve yavaş bir trafik akışı sağlandı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.