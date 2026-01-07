İstanbul'da feci kaza: Kamyon önce turistlere çarptı ardından dükkana daldı!
Kaza, saat 14.50 sıralarında Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki yokuştan inen, tahta yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile, ardından sokakta yürüyen turist Wiebe Wermer ve Illaria Carroza'ya çarptı.
KAMYON DÜKKANA GİREREK DURABİLDİ
Kamyon ardından 2 katlı binanın giriş katında bulunan dükkana girerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri geldi.
ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada kamyon içinde sıkışan şoför Emet Tüfenk'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan turistlerden Wiebe Wermer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Illaria Carroza'nın ise tedavisi sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak:DHA