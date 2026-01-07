İstanbul'da feci kaza: Kamyon önce turistlere çarptı ardından dükkana daldı!

Yayınlanma:
Beykoz'da yokuştan inen tahta yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldan geçen 2 turiste çarptı, ardından 2 katlı binanın giriş katında bulunan boş dükkana girdi.

Kaza, saat 14.50 sıralarında Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki yokuştan inen, tahta yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile, ardından sokakta yürüyen turist Wiebe Wermer ve Illaria Carroza'ya çarptı.

beykoz-1.jpg

KAMYON DÜKKANA GİREREK DURABİLDİ

Kamyon ardından 2 katlı binanın giriş katında bulunan dükkana girerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri geldi.

Polis kovalamacası kazayla bitti: Kaçan sürücü 4 araca çarptıPolis kovalamacası kazayla bitti: Kaçan sürücü 4 araca çarptı

beykoz-5.jpg

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada kamyon içinde sıkışan şoför Emet Tüfenk'in hayatını kaybettiği belirlendi.

beykoz-4.jpg

Kazada yaralanan turistlerden Wiebe Wermer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Illaria Carroza'nın ise tedavisi sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

beykoz-2.jpg

beykoz-3.jpg

Kaynak:DHA

