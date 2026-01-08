Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden skandal: CHP'li belediyenin hizmet çadırı yıkıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, AKP'li Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li Kuşadası Belediyesi arasında yaşanan yetki ve mülkiyet anlaşmazlığı fiziksel bir gerilime dönüştü. Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi'nin hizmet binasını boşaltması için daha önce tahliye davası açmıştı.

HİZMET ÇADIRI TARTIŞMANIN ODAĞINDA

Kuşadası Belediyesi, tahliye sürecinde hizmetlerin aksamaması için kendi bahçesine bir hizmet çadırı kurdu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise bu çadırın kaçak olduğu iddiasıyla yıkım için harekete geçti.

EKİPLER ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

İki belediyenin zabıta ekipleri çadırın yıkımı sırasında karşı karşıya geldi. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü. Durumun gerginleşmesi üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polis ekipleri, taraflar arasına girerek olaya müdahale etti.

KUŞADASI BELEDİYESİ'NDEN SERT AÇIKLAMA

Kuşadası Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, "Kamu gücü kullanılarak oluşturulan bu fiili durum, ‘hukuk’ kavramının tamamen devre dışı bırakıldığını gösterdi" ifadelerini kullandı. Açıklamada, Büyükşehir ekiplerinin "fiili işgal" gerçekleştirdiği ve Kuşadası Belediyesi personeline fiziksel saldırıda bulunulduğu belirtildi.

CHP'Lİ SAATÇI'DAN TEPKİ

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ise yaptığı açıklamada, "Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" diyerek, hizmet çadırının yıkımını bir "akşam operasyonu" olarak nitelendirdi.