Aydın, 'içeri attırma' iddiasıyla sarsılmıştı: Çerçioğlu’ndan Kuşadası Belediyesi’ne tahliye hamlesi!

Aydın, 'içeri attırma' iddiasıyla sarsılmıştı: Çerçioğlu’ndan Kuşadası Belediyesi’ne tahliye hamlesi!
CHP’den AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı'na tahsis edilen binayı tahliye etme kararı aldı.

CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i hedef haline getirdiği iddia edilmişti.

İddialara göre Çerçioğlu, Günel'i içeri attırma planları yapıyordu.

Aydın'da siyasetinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

ÇERÇİOĞLU TAHLİYE KARARI ALDI

Çerçioğlu, Günel'in Başkanı olduğu Kuşadası Belediyesi’ne tahsis edilen hizmet binasının zemin katı için tahliye etme kararı aldı.

Bina, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası Belediyesi’ne 2022’de 5 yıllığına tahsis etmişti.

Aydın siyasetinde sarsıcı iddia! "Çerçioğlu 'Devlet arkamda' deyip içeri attırma planları yapıyor"Aydın siyasetinde sarsıcı iddia! "Çerçioğlu 'Devlet arkamda' deyip içeri attırma planları yapıyor"

Tahliyenin 3 Ekim Cuma sabahı yapılacağı açıklandı.

Mülkiyeti büyükşehire ait olan binanın, 24 Ağustos 2022’de imzalanan protokolle Kuşadası Belediyesi’ne bedelsiz olarak verildiği Kuşadası Kaymakamlığı’nın 22 Eylül tarihli yazısında hatırlatıldı.

AKP'li Çerçioğlu hakkında suç duyurusu: Görevi kötüye kullandıAKP'li Çerçioğlu hakkında suç duyurusu: Görevi kötüye kullandı

PROTOKOLE AYKIRI KULLANILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi, zemin katın protokole aykırı kullanıldığını iddia ederek katın tahliye edilmesini istedi.

Gelişmenin, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu döneminde yaşanması dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

