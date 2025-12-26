Ceberrutlar ülkesinde kadın olmak

Hayır! Margaret Atwood’un distopik romanından uyarlanan “Damızlık Kızın Öyküsü” dizisinden değil.. Bayraktan da anlayacağınız üzere İsrail’de bir protesto gösterisinden.

Aslında gösteri üç yıl öncesine ait. Ama CNN şimdi yer verdi. Zira Netanyahu iktidarı kadınların haklarını tehdit ediyor. Yasal hazırlıkların yanı sıra hayatın içinde müdahalelerle cinsiyet ayrımcılığına zemin sağlıyor.

Kadını, tıpkı o roman / dizideki gibi; sadece çocuk doğurmak, ev işi yapmak ve asıl olarak “erkeğe itaat etmek” rolüyle sınırlamaya çalışıyor.

CNN’in haberiyle öğreniyoruz ki, İsrail Georgetown Üniversitesi’nin geleneksel kadın eşitliği ve güvenliği araştırmasında 181 ülke arasında 27. sıradan Netanyahu döneminde 84. sıraya gerilemiş.

“Ya Türkiye” diye soruyorsunuz değil mi!

Ben de zaten oraya, yani bizim buralara geliyordum.

Türkiye 181 ülke arasında 106. sırada.

Kadın cinayetleri.. Ücret eşitsizliği.. Dünyada doğurabildiği kadar çocuk doğuran, Cennette ise erkeklere seks hizmeti veren cins bakışı..

Neresinden baksanız korkunç bir tablo.

Hele Bursaspor - Somaspor maçında Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi çirkin sloganlara destek verenlere bakınca..

Çok tartışılan sloganlar sonrasında Uludağ Gazozu bir metafor olarak sürüme sokuldu. Bursaspor tribünlerinin “sözlü saldırısını” destekleyenler, sosyal medyada gazoz reklamı yapmaya başladı.

Kusura bakmasın.. Çok değerli bir hekim ve sevimli bir kadın olan Prof. Bengi Başer bile bu kervana katılmış. Çok üzüldüm.

Biz kadınlar da eğer cinsiyetçi tuzaklara düşeceksek.. Vah halimize.. Vah Atatürk’ün emaneti haklarımıza!

Ne yazık ki pogrom psikolojisi Leyla Zana ile sınırlı kalmadı. Halk TV’nin gözdesi Gözde Şeker Fırtına’yı da vurmaya kalktı.

*. *. *

Gözde Şeker Fırtına.. İzleyicilerinin hayatına nasıl dokunduğunu biliyorum. Benim hayatımda ise bambaşka bir yeri var. Bir gün ansızın kendimi programım sona erdirilmiş olarak boşlukta bulduğumda.. Yani kariyerimin tamiri imkansız o kırılma noktasında, koltuğumu Gözde’ye devrettim.

Kendisine de hem telefonla hem de mesajlarımla defalarca ilettiğim gibi, bu devirden çok da mutlu oldum. “Bayrak artık sende” dedim.

Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi ve ırkçı tutuma cesaretle karşı çıkar.. Daha sonra aynı dozda kendisine yönelen çirkin saldırıya aynı cesaretle göğüs gererken, kızı madalya almış bir annenin gururunu hissettim.

*. *. *

1971 yılında ilk kez yurt dışına çıkmıştım. Avrupa’nın büyük bölümünü kapsayan gezide duraklardan biri İsviçre’ydi. Nasıl temiz, nasıl düzenli bir ülkeydi.. Hayran kalmıştım.

Derken şunu öğrendim: İsviçreli kadınlara seçme ve seçilme hakkı, 1971’de yani “O YIL” verilmişti. Nasıl gururlanmıştım Atatürk Türkiye’sinin kadını olduğum için!

Oradan bugünlere geldik. İktidarın arka bahçesinde serpilip büyüyen tarikatlarda Taliban’a rahmet okutacak kadın yorumları yapılıyor:

Kadın şarkı söyleyemezmiş..

Kadın evden dışarı tek başına çıkmamalıymış..

Kadın kocasına, koca da ülkenin başındaki isme biat etmeliymiş..

*. *. *

Aklını din sandığı hurafelerle bozmuş.. Sağın en ucuna savrulmuş.. Adı Trump ya da Netanyahu olsun, hiç fark etmez, diktatörler yalnızca kendi ülkelerini değil dünyayı tehdit ediyor.

Bu konuda öncü, günümüzde Netanyahu.

Gazze’deki bebeklere acımayan kime acır ki!

Cinsiyetçi bakıştan kalkıp buraya geldim. Zira Netanyahu’nun liderliğinde İsrail, Türkiye’ye adı (henüz) savaş olmayan bir savaş açtı. ABD arkasında.. Suriye Golan’dan vaz geçecek kadar kollarının arasında.

Durum gerçekten vahim. Yarın bu konuya dair ayrıntılı bir yazıyla karşınıza çıkmaya çalışacağım.

Bu yazıyı ise, sevgili Barış Terkoğlu’nun neden alındığını anlayamadığımız gözaltındanılanması serbest kalmasının mutluluğu..

Ve tutuksuz yargılanması yasanın ve vicdanın emri sayılacak Tayfun Kahraman’ın, hastane kontrolü yüzünden dağıtım saati geçti diye ilacından mahrum edilmesinin öfkesi..

Durumu her geçen gün ciddileşen Murat Çalık’ın üzüntüsü ile bitirelim.