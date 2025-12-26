Adalar'da 'seçim husumeti' kanlı bitti: CHP'li Meclis Üyesi bıçaklandı

İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Kınalıada’da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu iki isim arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda CHP Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip yaralandı.

Olay, Kınalıada’nın en işlek noktalarından biri olan İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki CHP Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olduğu belirtilen 44 yaşındaki Turan Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.

TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

İkili arasındaki sözlü gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Turan Y.'nin, Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip’i sırtından bıçakladığı öğrenildi. Aldığı darbe ile yaralanan Garip, olay yerinde yere yığıldı.

YARALI MECLİS ÜYESİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı meclis üyesi, deniz yoluyla ana karaya ulaştırılarak Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA: SEBEP YEREL SEÇİM HUSUMETİ

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli Turan Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet güçlerinin yaptığı ilk tespitlere göre; kavganın temelinde, geçtiğimiz yerel seçimler döneminden kalan bir husumetin yattığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

