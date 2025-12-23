Kayseri’de kıraathanede bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç ağır yaralı

Kayseri’de kıraathanede bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç ağır yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kıraathanede iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırılırken, 23 yaşındaki şüpheli olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kıraathanede bıçaklı bir kavga yaşandı. 19 yaşındaki H.H.K. ile 23 yaşındaki C.A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki kişi arasındaki sözlü tartışma kısa sürede şiddetlendi ve bıçaklı bir kavgaya evrildi. Kavga sırasında C.A.A., H.H.K.'yı bıçakla ağır bir şekilde yaraladı.

AĞIR YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı H.H.K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ambulansla sevk etti. H.H.K.'nın tedavisi sürüyor.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE YAKALANDI

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheli C.A.A.'yı olay yerinde etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. C.A.A. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

