Kayseri’de kıraathanede bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç ağır yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kıraathanede bıçaklı bir kavga yaşandı. 19 yaşındaki H.H.K. ile 23 yaşındaki C.A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki kişi arasındaki sözlü tartışma kısa sürede şiddetlendi ve bıçaklı bir kavgaya evrildi. Kavga sırasında C.A.A., H.H.K.'yı bıçakla ağır bir şekilde yaraladı.

AĞIR YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı H.H.K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ambulansla sevk etti. H.H.K.'nın tedavisi sürüyor.

Trabzon’da iki aile birbirine girdi! Tekme tokatlı kavgada 1’i ağır 8 yaralı

Mardin’de dehşet anları! Silahlı kavgada 1 kişi can verdi

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE YAKALANDI

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheli C.A.A.'yı olay yerinde etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. C.A.A. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.