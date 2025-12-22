Mardin’de dehşet anları! Silahlı kavgada 1 kişi can verdi

Mardin’de dehşet anları! Silahlı kavgada 1 kişi can verdi
Yayınlanma:
Mardin’in Artuklu ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında tabancayla yaralanan 23 yaşındaki Fırat Baraş hayatını kaybetti.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi’nde, gece yarısı meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Fırat Baraş, tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baraş, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baraş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Fırat Baraş’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

