Haraç isteyen çeteden, altın kralına önce kurşun sonra el bombası!
Yayınlanma:
Kendilerine ‘Şapkalılar’ adını veren suç örgütünün, İstanbul’da bir çok silahlı saldırıda yer aldığı anlaşıldı. Çete, haraç istediği İstanbul Kuyumcular Odası eski başkan vekilinin evine el bombası attı; asırlık Ağa Hamamı’nın sahibine “Öleceksin; ensendeyiz” tehdidinde bulundu. Çetenin lideri Fransa’da tutuklu bulunurken, 20’li yaşlardaki tetikçilerden bir kısmının Suriyeli olduğu anlaşıldı.

‘Yeni nesil’ suç örgütlerine her geçen gün bir yenisinin dahil olduğu anlaşılıyor. Özellikle İstanbul Okmeydanı’nda etkinlik kuran ve ‘Şapkalılar’ adını kullanan çete onlarca olayda yer aldı. Çeteye ilişkin İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava ile devam eden bir savcılık soruşturmasına göre, mega kentte işlenen bir dizi cinayet ile yaralama olayının arkasında, Şapkalılar çetesi yer alıyor.

whatsapp-image-2025-12-22-at-07-54-55.jpeg
Ağa Hamamı'nın sahibi ölümle tehdit edildi.

Ulaşılan belgelere göre, çete, bundan 5 yıl kadar önce etkinlik göstermeye başladı. Başlangıçta, aynı semtten gençlerin bir araya geldiği küçük bir grup olarak varlık gösterdi. Ancak, 11 Ekim 2020 gecesi Kağıthane’de işlenen bir cinayet, grubun hızla çeteleşmesine neden oldu. O dönem, Sergen Solak’ın (33) başında olduğu grup, Kağıthane’de Mücahit Akipa’yı öldürdü. Akipa’nın öldürülmesinden sonra Solak yurt dışına kaçtı.

whatsapp-image-2025-12-22-at-07-55-04.jpeg

ÇETEYİ FRANSA’DAKİ CEZAEVİNDEN YÖNETİYOR

Bu kişinin Yunanistan’a kaçışı sonrası grubun başına Volkan Ramazan Ayhan geçti. Şimdilerde Fransa’da tutuklu olduğu ifade edilen ve ‘Şapkalı Volkan’ adını da kullanan çete lideri, kısa sürede geniş bir alanda etki ağı kurdu. Geçen yılki ‘Kafes-40’ operasyonu ile çok sayıda üyesi yakalanan çetenin, bu yıl İstanbul genelindeki bir çok silahlı saldırının arkasında yer aldığı anlaşıldı. Anılan olayların bir kısmı şöyle:

whatsapp-image-2025-12-22-at-07-55-14.jpeg
Galeriyi kurşunlayan çete 20 milyon lira haraç istedi.

‘300 BİN DOLAR VERECEKSİN’

Çete, İstanbul Karaköy’deki Tonigh Part Hotel’in sahibi Bülent Korkmaz’dan, V. S. isimli bir kişiye borcu olduğu gerekçesi ile bu kişiyi ölümle tehdit etti. Çete lideri Volkan Ramazan Ayhan, Korkmaz’dan 300 bin dolar vermesini istedi. Korkmaz’a gönderdiği bir mesajda “Sana kolay ölüm yok” diyen Ayhan’ın talimatı sonrası geçen 30 Haziran’da otele silahlı saldırı yapıldı. Otel yöneticisi T. K. silahla yaralandı.

whatsapp-image-2025-12-22-at-07-55-22.jpeg
Bülent Korkmaz'a "Sana kolay ölüm yok" tehdidi.

“ENSENDEYİZ, ÖLECEKSİN’ VİDEOSU!

Asırlık Ağa Hamamı’nın işletmecisi Hüseyin Yılmaz da, çetenin haraç almak için hedefe koyduğu bir diğer isim oldu. Geçen şubat ayı başında Yılmaz’a, hamamının önünde çekilen ve “Ensendeyiz; öleceksin” ifadeleri kullanılan bir video gönderildi. Çete, anılan videodan bir gün sonra da Yılmaz’ın Maltepe’deki evinin önüne 3 mensubunu gönderdi. Benzer bir tehdit de buradan yapıldı.

whatsapp-image-2025-12-22-at-07-55-32.jpeg
Çetenin 'örgüt şeması' dava dosyasına gird.

ÖNCE KURŞUN SONRA BOMBA!

İstanbul Kuyumcular Odası eski başkan vekili Sarp Tarhanacı da, çetenin hedefindeki bir diğer isim oldu. Çete üyeleri 8 Ağustos günü saat 08.25’te, Tarhanacı’ya ait Aleks Altın Rafinerisini kurşunladı. Çete, bu saldırıdan 5 gün sonra ise, bu kez Tarhanacı’nın evine yöneldi. 13 Ağustos gecesi saat 03.40’ta, Tarhanacı’nın Florya Şenlikköy’deki evinin bahçesine el bombası atıldı.

whatsapp-image-2025-12-22-at-07-55-42.jpeg
Mücahit Akipa 5 yıl önce Kağıthane'de öldürüldü.

GALERİCİDEN 20 MİLYON HARAÇ İSTEDİLER

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan Şahin Çolak’a ait S Class isimli oto galeri de çete tarafından kurşunlandı. Kurşunlama olayından sonra, şimdilerde cezaevinde bulunan çete yöneticisi Emre Kılıçkaya, Çolak’a mesaj gönderdi. Anılan iş yerine 18 Haziran sabahı yapılan saldırıdan sonra bu kez, Çolak’ın dayısı Mustafa Sarıoğlu’na ait Ataşehir’de bulunan oto galeri kurşunlandı. Sarıoğlu verdiği ifadede, çetenin kendilerinden 20 milyon lira istediğini ifade etti.

whatsapp-image-2025-12-22-at-07-55-51.jpeg
Şapkalılar çetesi, Etiler Woy's isimli mekana da çökmeye çalıştı.

MARKETÇİYE DE ‘HARAÇ’ BASKISI!

Anılan saldırı ve tehditlerin yanı sıra ölümle tehdit edilen Muammer Yılmaz’dan 2 milyon lira haraç istendi. Bünyamin Bilen isimli bir kişi geçen 27 Nisan’da, çete üyeleri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Metin Gözaydın isimli bir market sahibinden 2 milyon dolar ve 200 bin dolar isteyen çete, İsmet Dilli’ye ait Intro Consept isimli iş yerini de kurşunladı. Fatih Karagümrük’teki Abdullah Demir’e ait iş yeri de geçen 24 Haziran’da çete tarafından kurşunlandı. Çete, Sultangazi Malkoçoğlu’nda kıraathane işleten Mehmet Emin Beyhan’dan 1 milyon TL haraç isterken, Etiler’deki Woy’s isimli gece kulübüne de çökmeye çalıştı.

whatsapp-image-2025-12-22-at-07-56-12-1.jpeg
(Soldan sağa) Ataberk Taşkıran, Volkan Ramazan Ayhan ve Emre Kılıçkaya.

PAZARDA YANLIŞ KİŞİYİ VURDULAR!

Geçen yıl 13 Nisan günü, Okmeydanı Örnektepe’de Durmuş Esen’in (59) de ‘Şapkalılar’ çetesi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Dava dosyasına göre çete üyeleri Cihat Özkan’a yönelik saldırıda bulundu. Bu esnada, kurşunlar Esen’e isabet etti. Geçen Mayıs ayında Kağıthane’de işlenen İsmet Göksal cinayetinin de anılan çete tarafından işlendiği anlaşıldı. Çetenin bazı tetikçilerinin ise Suriyeli olduğu anlaşıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

