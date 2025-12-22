Trabzon’da iki aile birbirine girdi! Tekme tokatlı kavgada 1’i ağır 8 yaralı

Trabzon’un İskenderpaşa Mahallesi’nde, saat 13.30’da meydana gelen olayda, il dışından gelerek kentte çalışan 2 aile arasında alacak meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken taraflar birbirine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı.

1’İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI!

Yaşanan kavgada 8 kişi yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla şehirdeki farklı hastanelere kaldırılırken tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Olay ile ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.



