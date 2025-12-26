İstanbul merkezli 11 ilde futbolda bahis ve şike iddiaları üzerine yürütülen geniş kapsamlı soruşturma neticesinde düğmeye basıldı. Toplam 29 kişiye yönelik gözaltı, yakalama ve arama işlemlerinin yapıldığı operasyonun yankıları sürerken, soruşturma dosyasındaki detaylar ve iddiaların odağındaki maçın ayrıntıları dikkat çekti. Özellikle Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un isminin geçmesi ve Süper Lig'de oynanan bir maçın mercek altına alınması gündemi değiştirdi.

ERDEN TİMUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Galatasaray eski Başkanvekili ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da yer aldı. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre; soruşturma dosyasına giren MASAK raporları, yasal bahis verileri, PFDK kararları, HTS kayıtları ve dijital incelemeler sonucunda yeni şüpheliler tespit edildi. Erden Timur ve 24 kişinin şu an gözaltında olduğu, bir kişinin başka suçtan cezaevinde bulunduğu ve dört kişinin de arandığı öğrenildi.

SORUŞTURMA DOSYASINDA KİMLER VAR VE HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR?

Operasyonun kapsamı sadece yöneticilerle sınırlı kalmadı. Bu kapsamda yapılan incelemelerde şu tespitlere yer verildi:

Bağlantılı isimler: Daha önce tutuklanan bir isimle bağlantılı 7 kişi tespit edildi.

O maça bahis oynayanlar: 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor maçının sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı iddia edilen 6 kişi belirlendi.

TFF bağlantısı: Şüpheli para transferleri ve bahis hesapları bulunduğu söylenen Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kendi takımına bahis oynayan futbolcular: Kendi takımının maçında rakibin galibiyetine bahis oynadığı tespit edildiği iddiası ile tam 14 futbolcu hakkında işlem başlatıldı.

Başkan eşine gözaltı: Ayrıca tutuklanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın eşi Figen Özkaya hakkında da gözaltı kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NE DEDİ?

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın gerekçeleri ve kapsamı şu şekilde duyuruldu:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda 'Futbolda Bahis Soruşturması' olarak bilinen soruşturma kapsamında; MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda; Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli, Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa- Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli, Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen (1) şüpheli, Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli, Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir."

SORUŞTURMANIN KİLİT NOKTASI OLAN KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇINDA NELER YAŞANDI?

İstanbul merkezli bahis soruşturmasının en kritik noktası Kasımpaşa-Samsunspor maçı oldu. Savcılık açıklamasında "müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynandığı" belirtilen maç, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'in 10. haftasında oynandı. Kasımpaşa'nın evinde Samsunspor'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada yaşananlar ve maçın akışı ise şaşırtıcı detaylara sahne oldu.

SAMSUNSPOR'UN KAÇIRDIĞI PENALTILAR MAÇIN SEYRİNİ NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça hareketli anlara sahne oldu.

İlk penaltı: 17. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Winck'in Emre Kılınç'ı düşürmesinin ardından hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. Ancak 19. dakikada Ntcham'ın kullandığı Panenka penaltı vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

İkinci penaltı: Bu pozisyondan kısa süre sonra, 27. dakikada Samsunspor bir penaltı daha kazandı. Korner sonrasında Opoku'nun topa elle temas etmesi üzerine hakem VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı gösterdi. 28. dakikada topun başına bir kez daha geçen Ntcham, meşin yuvarlağı bu kez üstten dışarı göndererek ikinci penaltıdan da yararlanamadı.

Kaçan penaltıların ardından golü bulan taraf ev sahibi ekip oldu. 31. dakikada Brekalo'nun sağdan ortasında aut çizgisine yönelen topu Winck içeri çevirdi; Aytaç Kara altıpastan yaptığı kafa vuruşuyla Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

1-0'DAN 4-1'E DÖNEN MAÇTA GOLLER NASIL GELDİ?

Samsunspor'un ilk yarıda iki penaltı kaçırdığı, ev sahibinin 1-0 öne geçip 4-1 kaybettiği maç savcılık incelemesinde yerini aldı. İkinci yarıda oyunun seyri tamamen değişti:

Beraberlik golü: Samsunspor 68. dakikada Holse ile eşitliği yakaladı. Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Holse, skoru 1-1'e getirdi.

Geri dönüş: Bu golden sadece 3 dakika sonra, 71. dakikada Soner Aydoğdu sahneye çıktı. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta harika bir gol atan Soner, takımını 2-1 öne geçirdi.

Farkın açılması: 77. dakikada ise Samsunspor farkı ikiye çıkardı. Opoku'nun faulü sonrası kullanılan serbest vuruşta Zeki Yavru'nun pasını değerlendiren Holse, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Maçın Sonucu: Maçın kapanışını 86. dakikada Tait yaptı. Dimata'nın soldan içeri çevirdiği topu ağlara yollayan Tait, skoru 4-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla Samsunspor puanını 22'ye yükseltirken, Kasımpaşa 11 puanda kaldı. Soruşturma kapsamında bu maçla ilgili 6 şüpheli hakkında "müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı" gerekçesiyle işlem yapıldı.