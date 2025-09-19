Aydın siyasetinde sarsıcı iddia! "Çerioğlu 'Devlet arkamda' deyip içeri attırma planları yapıyor"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP’den istifa ederek AK Parti'ye geçişi büyük yankı uyandırmıştı.

Yolsuzluk davaları ve hapse girme ihtimali karşısında büyük bir tedirginlik yaşadığı söylenen Çerçioğlu'nun bu geçişe kılıf uydurmak amacıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i hedef haline getirdiği iddia ediliyor.

Aydın Denge internet sitesinde yayımlanan habere göre Çerçioğlu, Çerçioğlu’nun gözü tamamen karardı ve “Ömer Günel’i nasıl içeride tutarım?” planları yapıyor.

'SAĞ VE SOL KOLUNU GÖREVLENDİRDİ' İDDİASI

İddialara göre Çerçioğlu 'sağ ve sol kolum' dediği Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ile belediyede etkin konumdaki Ozan Çavuşoğlu’nu iş insanlarını aramaları için görevlendirdi.

İddialara göre amaç, bu iş insanlarını baskı altına almak ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında iftiralar üretmelerini sağlamaktı.

"DEVLET BENİM ARKAMDA"

Çerçioğlu’nun, kendisini uyaran bazı yakınlarına “Devlet benim arkamda, iktidar gücü elimde. Önceliğim Ömer Günel’i içeri attırmak, ondan sonra hizmetlere bakarız” dediği iddia ediliyor.