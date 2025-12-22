Servis midibüsü çekiciye çarptı: 11 yaralı

Yayınlanma:
Batman’da servis midibüsünün çekiciye arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Batman-Beşiri kara yolu Örmegöze Köyü mevkisinde meydana geldi.

Kırıkkale'de üç işçi servisi çarpıştı: 10 yaralıKırıkkale'de üç işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı

KAZADA MİDİBÜSTEKİ 11 KİŞİ YARALANDI

Fevzettin B. (34) yönetimindeki 63 YE 022 plakalı çekiciye bağlı 63 AEM 729 plakalı yarı römorka, Murat B. (24) yönetimindeki 72 S 0501 plakalı servis midibüsü arkadan çarptı.

Kazada midibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Türkiye
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Yaşar Koz...
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Yaşar Koz...
Servisin çarptığı yaya öldü: İzlemek için duranlar zincirleme kaza yaptı
Servisin çarptığı yaya öldü: İzlemek için duranlar zincirleme kaza yaptı
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: Feci kaza kamerada!
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: Feci kaza kamerada!