Kırıkkale'de üç işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı

Yayınlanma:
Kırıkkale'de üç işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kırıkkale'de, şehirlerarası karayolunda meydana gelen bir trafik kazasında üç ayrı işçi servisi birbirine çarptı. Çarpışma sonucunda çok sayıda işçi yaralandı.

ÜÇ SERVİS ARACI ÇARPIŞTI

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu güzergahındaki Hurdalık Kavşağı civarında gerçekleşti. T.F.K. kullandığı 71 AEG 868 plakalı, E.B. idaresindeki 06 EVC 767 plakalı ve S.A. kullandığı 71 ADY 152 plakalı üç minibüs, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden birbirine girdi.

10 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çarpışmayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, servis araçlarında bulunan toplam 10 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra, hepsi ambulanslarla Kırıkkale'deki farklı hastanelere nakledildi.

HAYATİ TEHLİKE BULUNMUYOR

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, hastanelere kaldırılan 10 yaralının genel sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati bir risk taşımadıkları öğrenildi. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

