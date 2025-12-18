Başvurular başladı: Sahil Güvenlik personel alacak

Yayınlanma:
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uzman erbaş alımı için başvuruların 19-29 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden alınacağı duyuruldu. Detaylar Resmî Gazete'de yayımlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel alımı için başvuru sürecini resmi olarak başlattı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilan ile uzman erbaş alımı yapılacağı kamuoyuna resmen duyuruldu.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular, 19 Aralık 2025 tarihinde başlayıp 29 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. İşlemler, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet sistemi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Başvuracak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması şartı bulunuyor. Adayların en az lise düzeyinde mezuniyeti olması ve 27 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik'te atama kararlarıJandarma ve Sahil Güvenlik'te atama kararları

ASKERLİK DURUMU İLE İLGİLİ KOŞUL

Adayların askerlik görevini tamamlamış ya da halen yapıyor olması isteniyor. Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için ise terhis tarihi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması şartı aranıyor. Buna göre, 19 Aralık 2020 ve daha sonraki tarihlerde terhis olanlar bu koşulu sağlayacak.

Sahil Güvenlik dalgıçları deniz dibinde temizlik yaptıSahil Güvenlik dalgıçları deniz dibinde temizlik yaptı

DETAYLARA SAHİL GÜVENLİK RESMİ SİTESİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR

Başvuru süreci, şartlar ve diğer tüm detaylar, adaylar için hazırlanan bilgilendirme kılavuzunda yer alıyor. Kılavuza, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesi olan "www.sg.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

