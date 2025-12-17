Dört otelin kapısına kilit vuruldu

Türkiye'nin ilk ilk kayak merkezi olan Uludağ, kış aylarında doğal güzelliğiyle kayakseverler tarafından 'beyaz cennet' olarak tanımlanıyor.

21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 36'sı çocuk, 78 kişinin öldüğü yangının ardından Uludağ'da da 17 Mart'ta kapatıldığı için müşterisi bulunmayan Kervansaray Otel'de 27 Mart'ta yangın çıktı.

Yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Üsta (25) ve eşi Fikriye Üsta (57) hayatını kaybetti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, her 2 otelde çıkan yangınlar sonrası kayak merkezlerindeki otel ve tesisler de gözlem altına alındı.

16 OTELİN ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLDİ

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Uludağ'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özel otel ve konaklama tesislerinde incelemede bulundu. Denetimler sonrası birçok tesiste olası yangın ve felakete karşı eksiklikler tespit edilip, verilen süre içinde bunların giderilmesi için işletme sahiplerine tebligat gönderildi.

Otellerden 16'sının çalışma ruhsatı Osmangazi Belediyesi, turizm işletme belgeleri ise bakanlık tarafından iptal edildi.

BAKANLIK, 31 ARALIK'A KADAR SÜRE VERDİ

Ruhsatı bulunmayan otellere, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile eksikliklerini gidermesi için 31 Aralık'a kadar süre verildi.

Giderilecek eksiklikler sadece yangın önlemleriyle sınırlı değil. Tesislerin kaçak olan tüm katlarını yıkıp, binalarını depreme dayanıklı hale getirmeleri de gerekiyor. Bu otellerden aralarında yanan Kervansaray'ın da bulunduğu 3 otel, 'tahsis iptali' nedeniyle, 1 otel ise sahibinin yaşamını yitirmesi sonucu açılmayacak.

'YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI' ALDIRDI

2'nci Oteller Bölgesi'nde yeni açılan 1 otel eksikliklerini tamamlayıp, ruhsatını aldı. Bir diğer işletmeyse mahkemeden aldığı 'yürütmeyi durdurma kararı' sonrası müşteri kabul edecek. Kalan 10 otelde ise eksiklikleri giderme çalışmaları devam ediyor. Her biri 20 ila 50 milyon TL arasında harcama yapan otel işletmecilerinin, ay sonuna kadar eksikliklerini tamamlayıp, ruhsatlarını alması bekleniyor.

HEM SEZON HEM YILBAŞI İÇİN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Otel işletmecileri, ruhsatlarını almak için yürüttükleri tadilatların yanı sıra 19 Aralık'ta açılacak sezon ve yılbaşı kutlamaları için de hazırlıklarını sürdürürken, otel işletmecilerinden Haluk Beceren, hazırlıkların artık son aşamaya geldiğini belirterek, yerli ve yabancı turistleri beklediklerini söyledi.

Beceren, "Uludağ'da hazırlıkların son aşamasına gelindi. Otellerimizin hafta sonunda açılması bekleniyor. Uludağ'da sezon 19 Aralık'ta başlayacak ama biz kendi işletmemizi 20 Aralık'ta açacağız. Şu an otellere talepler de var. Otellerin büyük bir bölümü yangınla ilgili gerekli tedbirleri aldı. Yılbaşında kar kalitesi iyi olduğu takdirde güzel bir gün olacağını umut ediyoruz" dedi.